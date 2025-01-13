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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمتهم قتل نجلته في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم،  بالسجن  المشدد 10 سنوات، في قتل نجلته  بالخطأ نتيجة ضربه وتعذيب طفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا عاطل ضرب نجلته إثر بكائها المتكرر، ضربها بأنحاء جسدها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي تسببت في  وفاتها .
وكان قسم شرطة السلام  تلقي بلاغا باستقبال جثة طفلة نتيجة ضرب متكرر، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة قتل نجلته تحقيقات النيابة العامة قسم شرطة السلام