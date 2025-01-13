السجن 3 سنوات لـ ربة منزل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة ربة منزل تتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات.

المستشار أحمد حسام النجار

السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها ربة منزل تبلغ من العمر 36 عاما،حيث أحرزت جوهرين مخدرين وهما: الترامادول هيدروكلوريد، والفلونيترازيبام، بقصد الإتجار.

وشهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بضبط المتهمة بإذن رفقة الشاهد الثاني وتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على مائة وستة عشر قرضًا لجوهر الترامادول المخدر، واثنين وخمسين قرصا لجوهر الفلونيترازيبام المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمتها المصاريف الجنائية.