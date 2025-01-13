بعد اختياره رئيسا لوزراء لبنان.. من هو نواف سلام؟

في محطة جديدة من مسيرته الحافلة، يخطو نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، خطوةً مفصلية بتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد حصوله على تأييد عددٍ كافٍ من النواب اللبنانيين. يأتي هذا التعيين في مرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من الشغور الرئاسي والأزمات السياسية والاقتصادية.

هذا التطور السياسي يأتي عقب انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مما أنهى فراغًا رئاسيًا استمر أكثر من عامين، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ونواف سلام، الذي يجمع بين الخبرة القانونية الدولية والرؤية السياسية، يواجه تحديات جمة في بلد يعاني من أزمات متعددة، مما يضعه أمام اختبار كبير في قدرته على قيادة لبنان نحو الاستقرار والإصلاح.نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، حصل على دعم كاف من النواب اللبنانيين لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لنجيب ميقاتي، رئيس حكومة تسيير الأعمال.

تأتي هذه الخطوة بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان، منهياً فترة الشغور الرئاسي التي استمرت أكثر من عامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في أكتوبر 2022.

سيرة ذاتية غنية

نواف عبد الله سليم سلام، المعروف بنواف سلام، شخصية مرموقة تجمع بين القانون والسياسة، وهو ثاني عربي يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية. ولد في بيروت بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1953، لعائلة ذات تاريخ سياسي بارز. والده عبد الله سلام، وجده سليم سلام كان مؤسس «الحركة الإصلاحية في بيروت» ونائبًا في مجلس المبعوثان العثماني. أما عمه، صائب سلام، فقد تولى رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين عامي 1952 و1973، وابن عمه تمام سلام شغل المنصب ذاته بين 2014 و2016.

مسيرة أكاديمية متميزة

يحمل نواف سلام شهادات أكاديمية مرموقة، بما في ذلك:

دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس (1992).

من معهد الدراسات السياسية في باريس (1992). ماجستير في القوانين من جامعة هارفرد (1991).

من جامعة هارفرد (1991). دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979).

عمل سلام محاضرًا في جامعة السوربون وباحثًا زائرًا في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته المحاماة.

إنجازات سياسية ودبلوماسية

شغل نواف سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017)، وبرز خلال تلك الفترة بدوره في الملفات الدولية.

وفي عام 2018، انضم إلى محكمة العدل الدولية، ليصبح جزءًا من الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، المختص بالفصل في النزاعات بين الدول.

وفي فبراير 2024، انتخب رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، ليصبح ثاني عربي يتولى هذا المنصب بعد وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي.

حياة شخصية

نواف سلام متزوج من الصحفية سحر بعاصيري، سفيرة لبنان لدى اليونسكو، ولهما ولدان، عبد الله ومروان.

محطة جديدة في مسيرته

مع توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، يواجه نواف سلام تحديات كبيرة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. يبقى السؤال: هل يستطيع استثمار خبراته الدولية لإحداث تغيير حقيقي في المشهد اللبناني؟