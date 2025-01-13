بروتوكول تعاون بين الأولمبياد المصري واتحاد الريشة الطائرة

وقّع الأولمبياد الخاص المصري بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة في “خطوة مهمة” نحو تعزيز النشاط الرياضي.

جرى توقيع البروتوكول بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والدكتور أسامة صادق مدير عام الإعلام والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية.

بينما حضر من الأولمبياد الخاص المصري د.باسم تهامي المدير الوطني ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب واللاعب يوسف خالد حسني لاعب الأولمبياد الخاص المصري واللاعبة مريم عبدالفتاح لاعبة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري.

كما حضر مراسم توقيع البروتوكول من الاتحاد المصري للريشة الطائرة كلاً من الدكتورة هادية حسني رئيس مجلس الادارة والمهندس كريم شديد نائب الرئيس والأعضاء مروة علي إبراهيم ومنة الله الطناني وشهاب يحي واحمد مجدي وشريف جعفر السكرتير العام للاتحاد اللاعب الدولي ادهم حاتم واللاعبة الدولية ضحى هاني بالإضافة لحضور جون شيرير مدير تطوير القارات بالاتحاد الدولي وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور أحمد رضا مدير تطوير الاتحاد الافريقي.



عبر المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون ، مشيرا الي ان تعزيز التعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والاتحادات الرياضية في مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رياضة شاملة ومتكاملة تضمن للجميع الفرص المتساوية في ممارسة الأنشطة الرياضية و يفتح أفقًا جديدًا في دمج الرياضيين من الأولمبياد الخاص في مختلف الألعاب الرياضية، ويعزز فرصهم في تطوير مهاراتهم والمشاركة في المسابقات على أعلى مستوى.

وقال "إدريس"، إن الرياضة ليست مقتصرة على فئة معينة، بل هي حق للجميع، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة رياضية تسهم في رفع مستوى الرياضيين ذوي الإعاقة، وتمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. إن التعاون مع الاتحادات الرياضية يعزز من روح العدالة والمساواة ويسهم في تحفيز اللاعبين والمدربين على تقديم الأفضل، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين.

وحث رئيس اللجنة الاولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية على تبني هذه المبادرات والعمل جنبًا إلى جنب مع الأولمبياد الخاص المصري لتوفير مزيد من الفرص الرياضية وتعزيز الثقافة الرياضية الشاملة في مصر.

كما أكد الاستاذ الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص ان البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم ، وكذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وايضا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع.

وأشار إلى أن البروتوكول يعمل علي زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالأولمبياد الخاص ، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

من جانبها عبرت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادتها بتوقيع بروتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الأولمبياد الخاص ، مشيرا الي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم ، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.

وقد سبق مراسم توقيع البرتوكول زيارة المشاركين في مراسم توقيع البروتوكول للمتحف الاوليمبي خصصتها ادارة العلاقات العامة باللجنة الاولمبية المصرية لهم للاطلاع على ابرز الانجازات والتاريخ المصري في الدورات الاولمبية على مر العصور.

يمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في المجال الرياضي.