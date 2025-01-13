الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما حصل على الأصوات اللازمة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وحصد نواف سلام على 85 صوتًا بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما حصل نجيب ميقاتي على ٩ أصوات، و٣٤ نائبا لم يسموا أحدًا.

وحصل رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الاثنين، على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدلًا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب ميقاتي.

وأكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أن "سلام" حصد الأصوات اللازمة لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وحسمت الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في بيروت اليوم، الأغلبية النيابية لصالح تسمية "سلام" رئيسًا للحكومة اللبنانية، بعد حصوله على أكثر من 70 صوتًا.