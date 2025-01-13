حسام حسن يفضل مواجهة كوريا واليابان في معسكر نوفمبر

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، عرضا لمواجهة منتخبي كوريا الجنوبية واليابان، في يونيو المقبل وذلك عن طريق بعض الوكلاء.

ورفض حسان حسن ، خوض المباراتين في معسكر يونيو المقبل، خاصة وأنه لا يحتاج للأجواء الخاصة بهم إلا قبل خوض مباريات كأس العالم العام المقبل.

لذلك فضل حسام حسن، تأجيل المباراتين الي معسكر نوفمبر المقبل قبل خوض مباريات كأس العالم.

وفضل العميد خوض مباريات ودية أمام منتخبات من القارة السمراء تفيد اللاعبين من الاحتكاك في المنتخبات القوية .