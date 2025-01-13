ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يفضل مواجهة كوريا واليابان في معسكر نوفمبر

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، عرضا لمواجهة منتخبي كوريا الجنوبية واليابان، في يونيو المقبل وذلك عن طريق بعض الوكلاء.
ورفض حسان حسن ، خوض المباراتين في معسكر يونيو المقبل، خاصة وأنه لا يحتاج للأجواء الخاصة بهم إلا قبل خوض  مباريات كأس العالم العام المقبل.
لذلك فضل حسام حسن، تأجيل المباراتين الي معسكر نوفمبر المقبل قبل خوض مباريات كأس العالم.
وفضل العميد خوض مباريات ودية أمام منتخبات من القارة السمراء تفيد اللاعبين من الاحتكاك في المنتخبات القوية .

التوأم حسام حسن اتحاد الكرة حسان حسن منتخبي كوريا الجنوبية واليابان