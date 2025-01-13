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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يجتمع مع حسام وإبراهيم حسن

أبو ريدة
أبو ريدة
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اجتمع  ظهر اليوم ، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، 
في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة  و محمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، و التأكيد علي دعم و توفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم ٢٠٢٦، والتحضير للبطولات  المقبلة.

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ابو ريدة اجتماع حسام