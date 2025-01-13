بأمر محافظ المنوفية.. إجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان لمريض بمستشفى شبين الكوم

في لفتة إنسانية ، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان فورا بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، لمريضة تبلغ من العمر 32 عاما تعانى من كسر بالفقرات الصدرية، وإصابة بالطحال مع نزيف داخلي بالبطن، وقطع بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل نصفي وجلطة بالأوردة العميقة للطرف السفلي الأيسر، وذلك مراعاة لظروفها الصحية والمادية وضرورة التدخل الجراحي السريع وعدم توافر فلتر الجلطات ضمن بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة .

وأشار الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، إلى أنه تم إجراء العملية بنجاح وتم تركيب فلتر جلطات بالوريد الأجوف السفلي لمنع انتشار الجلطة للشريان الرئوي، وتم متابعة النزيف الداخلي حتي توقف ، والمريضة خرجت للقسم الداخلي حتي تماثلها للشفاء، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية مضيفا أن طاقم طبي علي أعلي مستوي قام بإجراء العملية، تحت إشراف استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري ، مثمنا الدور الفعال للأطقم الطبية والفرق المعاونة ما ساهم في نجاح التدخل الجراحي .

وأكد محافظ المنوفية، على أننا مستمرون في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة ومد يد العون ودعم القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.