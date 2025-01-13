البشرة مرآة الصحة.. كيف يؤثر الغذاء على نضارتها؟

تلعب التغذية دورًا حاسمًا في تحسين صحة البشرة وتعزيز إشراقها، فالبشرة ليست مجرد غلاف خارجي للجسم، بل مرآة تعكس حالته العامة، ويُعد النظام الغذائي المتوازن أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية، وللحد من تأثير الأطعمة الضارة، ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، والاعتماد على الأطعمة الطازجة غير المصنعة، فجمال البشرة يبدأ من الداخل، والعناية بنظامك الغذائي هي الخطوة الأولى نحو بشرة صحية ومتألقة.

وفي هذا الإطار، ينصح الخبراء بتناول أطعمة غنية بالمغذيات الأساسية، والابتعاد عن أخرى قد تؤثر سلبًا على صحة الجلد، وتقدم لكم “البوابة نيوز” قائمة بالأطعمة المفيدة وأخرى للضارة بالبشرة، وفقًا لما تم نشره يموقع “تايمز أوف انديا”.

أطعمة ضرورية لصحة البشرة

1. الفاكهة والخضار الطازجة:

تُعتبر من أغنى المصادر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية البشرة من الالتهابات وأضرار الجذور الحرة، وتشمل الخيارات المثالية: الحمضيات، الفواكه الحمراء، السبانخ، والجزر.

2. الأحماض الدهنية الأساسية:

تُعزز أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون) والمكسرات (بذور الشيا والكتان) صحة الجلد عن طريق تقوية الحاجز الواقي له وتقليل الالتهابات.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين E:

هذا الفيتامين هو مضاد أكسدة قوي يحمي خلايا البشرة من التلف. أبرز مصادره: اللوز، البندق، الأفوكادو، وبذور دوار الشمس.

مكافحة التجاعيد بالغذاء

يُعد فيتامين C من العناصر الأساسية في مقاومة التجاعيد، إذ يُعزز إنتاج الكولاجين ويحارب الشيخوخة المبكرة، ومصادره تشمل:

- الحمضيات: مثل البرتقال والليمون.

- الفاكهة الحمراء: كالفراولة والتوت.

- الفلفل الأحمر: الذي يحتوي على ضعف كمية فيتامين C مقارنة بالحمضيات.

- النباتات الورقية الخضراء: مثل السبانخ والجرجير.

أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على البشرة

1. الأطعمة الغنية بالسكر:

الحلويات والمعجنات والعصائر المصنعة تُسبب ارتفاع السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات وظهور حب الشباب.

2. الأطعمة الدهنية والمقلية:

تزيد الدهون المشبعة من الإفرازات الزهمية، مما يسد المسام ويؤدي إلى ظهور البثور.

3. منتجات الألبان:

خاصة الحليب الخالي من الدسم، الذي يحتوي على هرمونات قد تؤثر على مستويات الأنسولين وتفاقم حب الشباب.

4. الأطعمة المالحة والمُدرّة للبول:

الإفراط في استهلاك الملح والمشروبات المنبهة كالقهوة والشاي يُسببان جفاف البشرة.