صلاح عبد العاطي: أصبحنا الآن أقرب لإتمام صفقة بين حماس وإسرائيل

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك مؤشرات قوية على اقتراب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في ظل ضغوط دولية وداخلية مكثفة، أبرزها ضغوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو تنفيذ الصفقة، ومع ذلك، لا يزال الأمر مرهونًا بالموافقة النهائية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الضغوط الدولية لضمان تنفيذ الصفقة بالشكل المطلوب، بما يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويحقق صفقة تبادل مشرفة للأسرى الفلسطينيين، كما شدد على ضرورة تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من 15 شهرًا.

وتابع عبد العاطي: "خلال الفترة الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك يجب أن نبقى على الحذر، لأن الأمور لا تزال غير واضحة تمامًا، وقد يحاول نتنياهو تعطيل الصفقة كما فعل في الماضي، إلا أن الظروف الآن تبدو مختلفة، خاصة مع التدخل المباشر للرئيس ترامب ومبعوثه الخاص، اللذين مارسا ضغوطًا كبيرة على نتنياهو".