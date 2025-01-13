عملته مخلل.. تونسية تحفظ جثة زوجها المصري في الملح لمدة شهر بـ15 مايو

واقعة غريبة شهدتها مدينة 15 مايو، بعدما أقدمت سيدة تحمل الجنسية التونسية، على حفظ جثة زوجها السبعيني طبيب مصري بالمعاش، بعد وفاته في كمية كبيرة من الملح، لمدة شهر، بسبب دخولها البلاد بطريقة غير قانونية وخوفا من المساءلة القانونية، وعدم إمكانية الوصول لأحد من أفراد عائلته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بالعثور علي جثمان أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة المدعو "محمد م ع"، طبيب بالمعاش، عمره 70 سنة.

وبفحص الجثمان تبين أنه مغطي بملاءة بيضاء ويعلوها الكثير من الملح.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان يقيم في شقة رفقة المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية وأن الشقة مستأجرة ملك المدعو "خالد رزق"، منذ 10 أشهر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين عدم وجود ما يفيد زواج المتوفي من المدعوة "مناء بنت محمد".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 94 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.