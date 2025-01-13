محافظ كفرالشيخ يستقبل المواطنين لمناقشة عدد من الشكاوى

ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، 16 طلبًا وشكوى متنوعة في لقاء المواطنين، تضمنت طلبات خدمية ومشاكل تتعلق بالمواطنين في مختلف القطاعات، والذي عقد بمكتبه بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، بحضور رؤساء المراكز والمدن وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

يأتى هذا اللقاء في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل المباشر وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين في عدد من الموضوعات، من بينها الطلب المقدم من المواطن "ح.ع.أ" المتضرر من وجود مكمورة فحم بجوار منزله، والطلب المقدم من المواطن "ر.م.ع" بشأن رصف طريق يخدم 10 عزب، وطلب المواطن "ر.ل.أ" المتضرر من مخبز أسفل العمارة التي يسكن بها، وطلب المواطنة "ج.ع.أ" المتضررة من قيام جارها بغلق الشارع الفاصل بينهما، وطلب المواطن "ر.م.أ" المتضرر من ورشة ألمنيوم، حيث تم مناقشة هذه الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشددًا على ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين وحسن معاملتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بسرعة وفعالية، لافتًا أن هذا اللقاء جزءًا من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، إلى جانب حرصه على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المواطنين خلال جولاته الميدانية، مشيرًا إلى أن خدمة أهالي المحافظة تأتي في مقدمة أولوياته.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر: أن محافظ كفرالشيخ، كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة والجهات المختصة لضمان الشفافية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لها.

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