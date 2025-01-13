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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على موعد طرح ألبوم "حبيبنا" للمطرب أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
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أعلن المطرب أحمد سعد منذ قليل عن موعد طرح ألبومه الجديد “حبيبنا” ، مؤكداً أنه سيتم طرحه يوم 15 يناير الجاري على موقع الفيديوهات يوتيوب وكل المنصات الغنائية . 

ونشر أحمد سعد منذ قليل صورة لبوستر الالبوم الجديد “حبيبنا” ، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “استنوا ألبوم #حبيبنا يوم الأربع ١٥-١ على يوتيوب وكل المنصات.” . 

 

يشار إلى أن المطرب أحمد سعد كان قد نشر مؤخراً  فيديو عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تحقيق حلمه قائلاً : “حاجة جميلة أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه ، طول عمر أحلامي ملهاش سقف” . 

احمد سعد المطرب أحمد سعد حبيبنا