رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة اعتماد مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، لجنة اعتماد مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات والوفد المرافق له ، وذلك على هامش تجديد اعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات ، ومركز الدراسات التجارية والبحوث بكلية التجارة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، وضم الوفد كلا من الدكتور محمود مصطفى الهباق نائب مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات ، وعمرو ياسين ،والأستاذ محمد عطية ، والدكتورة مرفت عبدالحميد ، ومنى شعبان من الوحدة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.



وأشار " الجيزاوى" إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية ، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي ، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر بأن اللجنة تفقدت مركز التدريب بالجامعة ، واجتمعت مع فريق العمل بالمركز والذي ضم الإداريين ومنسقي التدريب والمدربين في إطار تطبيق معايير الجودة.

جامعة بنها