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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الأهلي: حالة وسام أبو علي مطمئنة.. ويشارك في التدريبات الجماعية غدًا

وسام ابو علي
وسام ابو علي
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قال الدكتورأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وسام أبو علي مهاجم الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية غدًا.

وأضاف أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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