قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة متهمين هتكا عرض طفلة في بورسعيد بالسجن 10 سنوات.

هيئة المحكمة

السجن 10 سنوات لمتهمين هتكا عرض طفلة في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 22 أبريل عام 2024 والمتهم فيها شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل بكافتيريا ببورسعيد، وآخر يبلغ من العمر 18 عاما، ويعمل بكشك سجائر، حيث هتكا عرض المجني عليها طفلة بغير قوة أو تهديد، وذلك من دُبرها.

وأقرت المجني عليها بحدوث الواقعة من أنه وحال مرورها من أمام مقهي تصادف وجود المتهم الأول متعرض لها، كما شهد والدها أنها أخبرته بأنها وحال ذهابها لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية تقابلت مع المتهمان بمحل الواقعة فدخلا إلى داخله وأعتديا عليها من الخلف بأن تناوبا عليها وادخل كل منهم قضيبه بدبرها.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.