نقل النواب: إنجازات الدولة في تطوير الطرق خير دليل على الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، و أن الدولة المصرية حققت إنجازات هائلة على كافة الأصعدة، وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل جاهدةً من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.



وأشاد عابد، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بالإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الطرق والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات تمثل أحد الركائز الأساسية التي تعكس رؤية القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة.



وأوضح رئيس نقل النواب، أن استثمار الدولة في شبكة الطرق تجاوز 2 مليار جنيه، مما ساهم في إحداث طفرة نوعية في تحسين البنية التحتية وتقليل حوادث الطرق بشكل.



وأشار النائب علاء عابد، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية ، حيث أكد على أهمية تطوير الطرق كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير حركة النقل والبضائع، وتعزيز النمو الاقتصادي.



وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق عالميًا، حيث أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.



وتابع النائب علاء عابد، أن معدلات حوادث الطرق قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما يعكس النجاح الكبير في تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وهو ما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث.



وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن هناك حملة شائعات ممنهجة تستهدف تشويه إنجازات الدولة والتشكيك في جهودها، مشددًا على أن هذه الشائعات لا تعكس الواقع الذي يشهده المواطنون يوميًا من تحسن وتطور في مختلف المجالات.



وطالب النائب علاء عابد، المواطنين بالثقة التامة في قرارات القيادة السياسية، والتي تهدف دائمًا إلى مصلحة الوطن والمواطن.



واختتم رئيس نقل النواب قائلا: " نحن في مرحلة بناء حقيقي، والدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل. علينا جميعًا أن نكون واعين لهذه المحاولات اليائسة لعرقلة التقدم، وأن نثق في القيادة السياسية التي تعمل بجهد وإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري."