جامعة بنها: الكشف على 364 حالة في قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرًا عن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع محافظة القليوبية بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 364 حالة فى قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، في بيان للجامعة اليوم، حرص جامعة بنها على استمرار تنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية وذلك ضمن مبادرة بداية التى تستهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف " الجيزاوي" أن ما حققته الجامعة من أنشطة وفعاليات متتالية ومتميزة في مختلف التخصصات ، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية " يعد إنجازا ملموسا وتعزيزا لدورها المجتمعي والخدمي في خدمة أهالينا بمحافظة القليوبية.

وأشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة تم تنسيقها بالتعاون مع كلية الطب البشرى والمستشفى الجامعي وضمت العديد من التخصصات الطبية شملت جراحة العظام، والباطنة العامة، والأطفال، وطب وجراحة العيون الأورام والجراحة العامة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى توقيع الكشف الطبى عليها 364 حالة منهم 98 حالة باطنة و93 حالة عظام و86 حالة رمد و77 حالة أطفال و10 حالات جراحة وأورام بالإضافة إلى عمل 43نظارة طبية وجرى صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

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