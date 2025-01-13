أسماء الهوري: المشاركة في مهرجان المسرح العربي لها طابع خاص

أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان المسرح العربي مؤتمر صحفي خاص بالعرض المسرحي «هم» لمخرجة العمل أسماء الهوري والموسيقي رشيد برومي.

وأعربت مخرجة العمل أسماء الهوري عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان الذي وصفته بأنه منصة فنية تجمع المبدعين العرب في فضاء للحوار وتبادل التجارب، مضيفة: المشاركة في مهرجان المسرح العربي لها طابع خاص، وهي لیست مجرد فرصة لتقديم عرض مسرحي بل هي لقاء مع الإبداع العربي بمختلف تجلياته سبق لنا المشاركة في دورات سابقة وفزنا بجائزة أفضل عمل عربي في عام 2015 عن مسرحية (خريف)، وها نحن اليوم نواصل المسيرة بعرض (هم)، الذي يحمل رسائل إنسانية عميقة».

وعن مضمون العمل أوضحت الهوري أن المسرحية تتناول حالة العجز عن التعبير بأسلوب فلسفي وتأملي، والذي يجيب عن عدد من التساؤلات، من بينها: ما الذي يحدث عندما يعجز الإنسان عن البوح؟ كيف يتحول الجسد إلى ساحة تعج بالمشاعر والصراعات الداخلية؟ هذه الأسئلة هي ما نحاول استكشافه من خلال العرض، وهي حالة شعورية يعيشها الإنسان بسبب التراكمات والأوضاع المتسارعة التي تسيطر علينا، حيث يعبر الممثلون بحركاتهم وأدائهم الجسدي عن أبعاد النص كما يعلم الجميع أن العمل المسرحي ينبع من حاجة حقيقية للتعبير عن قضايا ملحة، مشددة على ضرورة أن يكون اختيار النص والممثلين متناغما لإبداع عمل فني متكامل، كما قالت: «هم المستوحاة من نص الكاتب عبدالله زريقة يحمل في طياته رسائل إنسانية تتناول حالة الصمت التي باتت تخيم على الكثير من المجتمعات في ظل التحديات الراهنة والعرض يمزج بين النصوص النثرية والتعبير الجسدي، والموسيقى الحية ليقدم تجربة مسرحية متكاملة تجيب عن أسئلة وجودية ملحة حول العجز عن البوح والإحساس الاغتراب.

من جانبه تحدث الموسيقي رشيد برومي عن الدور الذي تلعبه الموسيقى الحية في المسرحية قائلاً: «الموسيقى أصبحت عنصرًا عضويا في المسرح، وهي تؤدي دورًا موازنا للأداء التمثيلي وفي مسرحية هم اخترنا استخدام الآلات الوترية والجوقة الموسيقية لتعزيز الحالة العاطفية التي يحملها النص، فالعازف هنا لا يقل أهمية عن الممثل، فهو جزء من المنظومة التي تخلق شحنة فنية تصل مباشرة إلى الجمهور».

وحول النص قال: «إن النص المسرحي تطور ليواكب العصر، حيث يتم دمج الكتابة الموازية مع النص الأصلي لإعطاء العرض مرونة وشمولية أكبر».

من جهتها قالت الممثلة هاجر: «هم ليست مجرد مسرحية بل هي دعوة للتأمل في الواقع العربي المثقل بالصراعات والحروب، والعمل يوازن بين الأداء الجسدي والتعبير الإنساني، مما يجعله يلامس القضايا النفسية والاجتماعية للجمهور، والمسرح هنا ليس فقط للتسلية، بل هو فعل نبيل يجعلنا نفكر في ثقل ما نحمله من هموم داخلية».

أعرب الحاضرون في المؤتمر الصحفي المسرحية «هم»، عن إعجابهم بالمسرح المغربي، حيث أشاد المشاركون برؤية المخرجة أسماء الهوري التي وصفوها بأنها تقدم عملاً فلسفيا وإنسانيًا عميقا يعكس تساؤلات العصر وحالة العجز عن التعبير، كما ووصفوا الفرقة بأنها نموذج متقدم للعمل المسرحي العربي، يجمع بين الحداثة والعمق الإنساني من خلال تجربتها المسرحية.