وكيل وزارة الصحة بسوهاج يكرم فريق الترصد بإدارة البلينا لتفانيهم في العمل

كرم اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي و الدكتورة مروة محمد محمد مدير إدارة الترصد بمديرية الصحية، فريق الترصد بإدارة البلينا الصحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، بضرورة تكريم العناصر المتميزة من الكوادر الطبية و الفنية و الإدارية، و جميع الفئات المتميزة ليكونوا قدوة لغيرهم ولدورهم البارز في الترصد و الوبائيات وتميزهم في أداء عملهم بنطاق إدارة البلينا الصحية جنوب المحافظة.

و قدم "دويدار" شكره وتقديره لجميع العاملين داخل منظومة الترصد لما يقدمونه من جهد كبير للحفاظ علي صحة المواطنين، مشيراً إلى أنه انه يتابع جهود فرق الترصد عن قرب ويطلع على تقارير الترصد بصورة مستمرة .

موجهاً بإستمرار تدريب أعضاء فرق الترصد للحفاظ على مستوى كفاءتهم و تأهيلهم ومتابعة الأنظمة والتطبيقات الحديثة في ذلك المجال وكذلك تذليل كافه العقبات أمام الفرق لتأدية عملهم على أكمل وجه كما ثمن السيد وكيل الوزارة جهود الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية نظير المجهودات المبذولة والملحوظة مؤخراً.

جدير بالذكر أن التكريم شمل جميع العاملين بفرق الترصد من أطباء وفنيين وإداريين وعمال وسط إشادة بروح الفريق والتفاني في العمل

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