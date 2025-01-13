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الإثنين 13 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بقرى الرياض

ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع الرصف بقرى الرياض
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للرصف بعدد من القرى، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية «مياه - صرف صحي - غاز»، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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