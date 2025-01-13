مودرن سبورت يفوز على إنبي برباعية نظيفة بدوري الكرة النسائية

فاز فريق مودرن سبورت على فريق إنبي، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

استطاع مودرن سبورت، تحقيق فوزا ثمينا على منافسه إنبي برباعية نظيفة، وقد أحرز الأهداف كل من "بريدجت – هيام عبدالحفيظ – صامويل – غرام أسامة".

ليخسر بذلك فريق إنبي كل مواجهاته في الدوري الجاري .

وكان قد دخل فريق مودرن سبورت المباراة بـ22 نقطة جمعها في من خلال 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهة وخسر 3 مباريات ليحتل المركز السابع، امام فريق إنبي يدخل المباراة بثلاث نقاط جمعها من خلال 12 تعادل في ثلاث مباريات وخسر باقي المباريات ليحتل المركز السادس عشر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، ويحل مسار ثانيا برصيد 33 نقطة، ودجلة ثالثا ب31 نقطة والبنك الأهلي رابعا بـ28 نقطة، وزد بنفس الرصيد والزمالك خامسا ب27 نقطة، بينما يقبع الاتحاد السكندرى في المركز الأخير بنقطة.