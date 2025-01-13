وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددًا من المدارس بإدارتي الدقي والعجوزة.. صور

قاد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية لإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، ورافقه خلالها محمد حفني مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية حيث جاءت الجولة محمّلة برسائل صريحة تُجسّد روح الحزم والانضباط في كل أروقة العملية التعليمية، وجاء ذلك في ظل توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وانطلاقًا من رؤية تضع التعليم في صدارة أولويات النهضة الوطنية.



شملت الجولة مدارس مرموقة بإدارة الدقي مثل "مدرسة الشهيد النقيب باسم محسن فاروق"، و"مدرسة أحمد أبو الدهب التجريبية"، و"مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود"، بالإضافة إلى مدارس إدارة العجوزة مثل "مدرسة حسن محمد حسن الإعدادية بنين"، و"مدرسة محمود عزمي الابتدائية"، و"مدرسة سيد الشهداء الابتدائية".

ووجّه وكيل الوزارة تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، مع التركيز على النقاط التالية:

استبدال الأعلام الوطنية في الفصول والقسم الوطني: تأكيدًا على أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل هي انعكاس لروح الانتماء وقيم الولاء، ويجب أن تكون في أبهى صورها دائمًا.

التصحيح والرصد الفوري والدقيق: على المسؤولين عن الامتحانات الالتزام التام بتصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي، مع مراجعة دقيقة للنتائج بما يضمن نزاهتها، والالتزام بنسبة المراجعة المقررة (5% للموجه الأول، و 10% لموجه المادة). لا يُسمح بأي تساهل في أداء هذه المهام الحيوية.

خلق أجواء من الهدوء والسكينة: شدد على أن الهدوء أثناء الامتحانات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو حق أصيل لكل طالب، ويجب أن يتحقق بصرامة لضمان أجواء مثالية تؤهل الطلاب للأداء الأمثل.



وفي إطار التأكيد على أن التعليم هو ساحة للالتزام والانضباط، لا مكان فيها للمخالفات أو التجاوزات، أصدر وكيل الوزارة قرارًا فوريًا باستبعاد أحد مراقبي الأدوار وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية، بعد ضبطه بحيازة هاتف محمول أثناء الامتحانات، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية.

هذا الإجراء يمثل رسالة واضحة بأن أي إخلال بقواعد العمل سيُواجه بإجراءات صارمة دون استثناء.