شاب في كفرالشيخ ينهي حياته بسبب رفض أسرته خطبته لفتاة

أقدم، شاب في مقتبل العمر مقيم بقرية الشباسية مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ على إنهاء حياته شنقا بمنزل أسرته، بسبب مروره بظروف نفسية صعبة.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى أخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ بوجود بلاغ بالعثور على جثة لشاب في ال18 من عمره بقرية الشباسية مركز دسوق.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دسوق لمكان البلاغ، حيث تبين وجود جثة لشاب يدعي، إ ص ع - 18 سنة، وتبين قيامه بالانتحار شنقاً، بسبب رفض أسرته أرتباطه وتزويجه من فتاة يحبها ويرغب في الأرتباط بها، مما دعاه إلى القيام بالأقدام على الانتحار، كما أثبتت التحريات الأمنية.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، حيث أمرت النيابة العامة بأنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة سبب حدوثها، وعمل تحريات المباحث.