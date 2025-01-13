عرض "نساء لوركا" يسلط الضوء على قضايا الظلم والاضطهاد والقمع بمهرجان المسرح العربي

أكدت المخرجة عواطف نعيم من العراق أن المسرح يمثل فضاء للتعبير والحوار حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المصاحب للدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي أقيم، للحديث عن العرض العراقي نساء لوركا من تقديم الفرقة الوطنية للتمثيل، بحضور المؤلفة والمخرجة الدكتورة عواطف نعيم، وأدار الجلسة الكاتب أحمد طنيش.

وفي كلمتها، أوضحت المخرجة عواطف نعيم أن عرض «نساء لوركا»، الذي قدم لأول مرة في عام 2007 وأعيد عرضه في عام 2008، يطرح تساؤلات حول الظلم والاستبداد وكيف يمكن أن يتحول الإنسان المقهور إلى مستبد في ظل الظروف القاسية.



وأضافت: «أخذت من لوركا نساءه الثائرات ودمجتهن مع شخصيات مستوحاة من واقع المرأة العراقية، لنقدم نصا جديدًا يحمل اسم (نساء لوركا). وقد عُرض العمل في عدة دول منها الجزائر وتونس وألمانيا وهولندا، ما ساهم في تقديمه ضمن تجارب مسرحية متنوعة.



وأشارت نعيم إلى أن الأحداث السياسية والإنسانية التي شهدتها المنطقة، مثل مأساة غزة والأوضاع في لبنان والعراق، كانت الدافع وراء إعادة إحياء العرض مؤخرا مؤكدة أن المسرح يظل وسيلة للتعبير عن الآلام والطموحات المشتركة، وفق رؤية اخراجية محددة تدعوا للحرية.



كما قالت: «المسرح حياة تنهض وتكبر من خلال هواجسنا وطموحاتنا. ما نود قوله في (نساء لوركا) هو خطاب مسرحي بصيغة من يعرف ماذا يريد أن يقول وكيف يقوله ولمن يقدمه.



ويشارك في العمل كل من الممثلة فاطمة الربيعي، والدكتورة إقبال نعيم، والدكتورة شذى سالم وسمر محمد، والدكتورة عواطف نعيم، إلى جانب الأبطال من الفنيين في العمل: سهيل البياتي ضياء عايد عصام كاظم علي إسماعيل سيف العبيدي صفاء خيون علي السوداني، وبهاء خيون