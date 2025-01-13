سامح حسين وزوجته في ضيافة صناع "الأرتيست" بالهناجر.. صور

يواصل العرض المسرحي «الأرتيست» ليالي عرضه يوميا في السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

وقد شهد العرض مساء أمس الأحد، حضور جماهيري كبير على رأسهم الفنان الكوميدي سامح حسين وزوجته، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد، وحرص الفنان سامح حسين عقب العرض تهنئة أبطال العمل والتقاط الصور التذكارية مع صناعه.

وقال سامح حسين: شاهدت بالأمس مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، والعرض فاضله غدًا الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط.

وتابع: ساعة ونص من الإبداع والإخلاص شكرًا لكل الأساتذة إيهاب بكير، وياسر أبو العينين، وفاطمة عادل وجميع الممثلون، شكرًا للدعوة الكريمة من المؤلف والمخرج الكبير محمد زكي أحسنت في كل شيء.

وواصل: أسمحولى أقول إن عندنا ممثلة عظيمة أوى اسمها المبدعة المخلصة هايدي عبدالخالق اللى عايز يتعلم تمثيل يتفرج عليها، وإضاءة الشاطر أبو بكر الشريف، وديكور البشمهندس المخضرم فادى فوكيه حنين، وأزياء أميرة صابر، وشكرًا إدارة الهناجر الأعزاء ومديره الأستاذ شادي سرور.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

يشارك في بطولة العرض الفنانين: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور، ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وشارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، والعمل تأليف وإخراج محمد زكي.