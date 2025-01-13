أفضل 5 أعشاب صحية لعلاج الكحة والتهاب الحلق في الشتاء

في فصل الشتاء تزهر الأعشاب وتنمو ، ولتعزيز صحتك وتقويه مناعتك عليك إضافتها إلى وجباتك اليومية المفضلة ، أيضا يمكن تناولها كمشروب، قد يسهل الهضم وتقوية المناعة ويمنحك الدفء في أشهر الشتاء الباردة، ويبرز موقع "تايمز أوف إنديا" 5 أعشاب مهمة ومفيدة في الشتاء يجب إضافتها لوجباتك اليومية للحصول على الكثير من الفوائد الصحية وهي كالتالي :

البقدونس

عشب أخضر متعدد الإستخدام ويتميز برائحته المميزة ، والبقدونس عشب غني بالمغذيات يعزز النكهة بجانب فوائده الصحية، حيث أن البقدونس غني بفيتامينات مثل أ، سي ، ك كما يحفز المناعة وصحة العظام والهضم، ويمكن إضافته للطعام ، تناول ماء البقدونس الذى يحفز المناعة ويسهل الهضم .

الكزبرة الخضراء

من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة ، حيث يعطي طعم رائع للوجبات مثل الشورب والسلطات ، حيث تعمل كمضاد للالتهابات في الهضم وتقوية المناعة، ويمكن إضافتها إلى المشروبات لتنظيف الجسم و إزالة السموم لاحتوائها مضادات الأكسدة.

الزعتر

الزعتر عشب قوي يعطي رائحة ذكية ، وهو غني بمضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية ، ويعزز المناعة ويسهل الهضم، وله خصائص مضادة للميكروبات في علاج التهاب الحلق والسعال خاصة لو تناولته كمشروب دافئ.

النعناع

النعناع عشب متعدد الاستخدامات يعزز النكهة والصحة، فهو غني بمكوناته من مضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية ، ويساعد النعناع على الهضم، كما يعتبر علاج فعال لتخفيف الصداع، ومكافحة الالتهابات في الجسم.

إكليل الجبل

عشب عطرى قوي بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، حيث أن رائحته تعطي مذاق جيد داخل الأطباق مثل اللحوم المشوية والخضروات والخبز، وبالإضافة إلى نكهته، و استخدام إكليل الجبل كمشروب يعمل علي تعزيز الهضم وتحسين الدورة الدموية وتنشيط الذاكرة.