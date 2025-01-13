اتحاد الكرة يستقر على مشاركة منتخب مصر 2005 في بطولة أفريقيا للمحليين

استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه.

في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها شهر فبراير المقبل.

ومن المنتظر انضمام عدد من لاعبي الدوري الممتاز إلى قائمة منتخب 2005 للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها شهر فبراير المقبل.

وسيتم الإعلان رسميا عن قرار اتحاد الكرة في اجتماع مجلس الإدارة المقبل الذي لم يتم تحديد موعده حتي الآن.

ومن المقرر أن تقام البطولة المخصصة للاعبي كرة القدم الأفارقة المشاركين في الدوريات المحلية، فى كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

ومن ناحية اخرى يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة الكابتن أسامة نبيه، تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار المحدد لها شهر إبريل المقبل.

وعقد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد واللاعبين ، وذلك لتقديم التهنئة للجهاز الفنى وحث الجميع على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.



وأكد المدير الفني للاتحاد للاعبين وجهازهم الفنى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يولى هذا الفريق اهتماما مضاعفا لأنه سيمثل مصر فى تصفيات الدورة الأوليمبية المقبلة وأن اتحاد الكرة لن يتوانى فى توفير متطلبات الجهاز الفنى وتنفيذ برنامج اعداد على مستوى عال يضمن الاحتكاك مع كل المدارس الكروية.