ميناء الإسكندرية يستضيف فعاليات حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق"

عقد هيئة ميناء الإسكندرية اليوم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مجمع إعلام الجمرك بعنوان "الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان" ضمن فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلي اتحقق قبل ما تصدق والتي تهدف إلى التصدي للشائعات ومخططات زعزعة الأمن الداخلي والتأثير السلبي على المواطنين.

وألقى اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كلمة إفتتاحية أشادت بأهمية إثراء الفكر وزيادةً للوعي لدى المواطنين خاصة وأن الانتماء للوطن لا يحتاج إلى تقديم أو تعريف إذ أن الإنتماء لمصر هو إنتماءً متأصل الجذور في عقولنا وقلوبنا منذ فجر التاريخ وهو ما جعل من مصر أمة باقية على مر العصور وحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها مهما مر بها من طامعين وما واجهت من مصاعب وأزمات.

واستضافة هيئة ميناء الإسكندرية لهذه الندوة المهمة هو تعبير عن أن ذلك المفهوم متأصل بالفعل وأنه أمر واقع يجسده ميناء الإسكندرية الكبير بتاريخه فهو الأقدم على مستوى العالم و بحاضره فهو الميناء الأكبر في مصر والذي يمر عبره 60% من حجم تجارة مصر الخارجية لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز في مصر يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل عبر شبكات النقل متعددة الوسائط.

وموقع جغرافي متميز في قارة أفريقيا يربط بينها وبين قارات أسيا وأوروبا ووهو ميناء الإسكندرية الكبير بمستقبله والذي باكتمال مشروعاته الاستثمارية سيصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم وفقاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بما يضمن تنفيذ رؤية تحول مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجيستيات.

وفي سياق متصل فقد قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة بتكريم كل من الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوي مدير تحرير جريدة الجمهورية والسيدة الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك نظراً لمجهوداتها وتعاونها المستمر والدائم مع هيئة ميناء الإسكندرية إثراءً للفكر وزيادةً للوعي.