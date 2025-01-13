وكيل أوقاف الفيوم يشدد بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين والمجتمع المدني

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اليوم الإثنين اجتماعًا مع مدير إدارة الشواشنة جاء ذلك بحضور الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وفي خلال اللقاء ،شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

كما وجه فضيلته بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري الإدارات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.