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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استبعاد رئيس لجنة مدرسة بأبشواي وإحالة أعضاء الكنترول للتحقيق بالفيوم

الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
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قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد رئيس لجنة مدرسة علام عبدالجليل شعبان للتعليم الأساسي بأبشواي، وإحالة أعضاء الكنترول إلى التحقيق، وذلك بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتغيب رئيس اللجنة عن الامتحانات بدون عذر، وعدم وجود محاضر فتح مظاريف الأسئلة وعدم انضباط العمل بالكنترول وعدم انضباط اللجنة الامتحانية بالمدرسة، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024. 

تابعت رحاب عريق، وكيل المديرية، سير امتحانات النقل في مدرسة علام عبدالجليل شعبان للتعليم الأساسي بأبشواي، وتم التأكيد على ضرورة انضباط العملية الامتحانية وتطبيق جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالامتحانات، كما تابعت كنترول المدرسة، وأكدت على ضرورة انضباط العمل، واتباع القواعد المنظمة للعمل بالامتحانات، وقامت بالتنبيه مشدداً بضرورة انضباط العمل باللجنة.

كما أكد الدكتور قبيصي على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل جميع اللجان الامتحانية، مشددًا على أهمية الرقابة المشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

وفى سياق متصل، تابعت لجنة متابعة التعليم الفني عدد من اللجان بالتعليم الفني ومنها، لجنة مدرسة الفيوم الميكانيكية، ولجنة مدرسة سنهور التجارية، ولجنة مدرسة إطسا التجارية، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، وعادل فراج مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام لجان امتحانات النقل بالتعليم الفني على مستوى المحافظة.

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