رئيس "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" يستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالمملكة الأردنية

استقبل اليوم المهندس ايهاب الفقي رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالمملكة الأردنية، وأحمد فهمي - نائب رئيس النقابة العامة للمرافق ومحمد عادل - وكيل النقابة العامة بمنطقة القناة، ورضا غنيم- وكيل النقابة العامة بمنطقة الإسكندرية، وسعيد رشوان - وكيل العلاقات الدولية .

تأتي هذه الزيارة في ضوء تبادل الخبرات بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجمهورية مصر العربية، وبين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالمملكة الأردنية، في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقدم الوفد الأردني درع النقابة العامة لعمال الكهرباء بالأردن- عمان للسيد المهندس / إيهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقديراً من النقابة بدور سيادتة في النهوض بالشركة والعاملين بها.

واستعرض المهندس محمد صلاح - رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية نبذة تاريخية عن الشركة والتطورات الحديثة في مجال عمل الشركة، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات.

وأشاد الوفد الأردني بالتطور الهائل الذي تشهده الشركة في مجال تطوير الشبكات وتحويلها إلى شبكات ذكية وبمراكز التحكم الحديثة.

وكان في استقبال الوفد الأردني السيد المهندس/ خالد غمري- رئيس قطاعات الشئون الفنية، والسيدة المهندسة/ أنصاف أمين- رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس حامد محمد- رئيس قطاعات التشغيل وعلاء عبد العليم- المستشار التجاري بالشركة ، ومحمد غنيم- رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، ومحمد الجمل - رئيس قطاعات الشئون التجارية وعلي النحاس- عضو اللجنة النقابية بالشركة، وسكرتير الشباب بالنقابة العامة للمرافق، وممثلي العلاقات العامة والإعلام والإتصال السياسي بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.