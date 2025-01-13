ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يضغط على كولر لقيد علي معلول

علي معلول
علي معلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يمارس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضغوطا على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل قيد الظهير الأيسر التونسي علي معلول في قائمة الفريق الشتوية، وذلك تقديرا لمسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية. 

كولر يرفض قيد معلول

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن كولر كان يرفض قيد معلول، ولكن بعد إصابة يحيى عطية الله، واستمرار غيابه لفترة، فإن كولر بدأ في التفكير جديا في قيد معلول لأنه غير مقتنع بتواجد كريم الدبيس في هذا المركز. 

الخطيب يحاول إقناع كولر بقيد الظهير التونسي

ويسعى الخطيب إلى إقناع كولر بقيد معلول بعد إصابة يحيي عطية الله، وهو ما وافق عليه المدير الفني ولكن بشرط أن يظهر معلول في التدريبات اليومية، المستوى الذي يؤهله للتواجد مع الفريق في الدور الثاني من الموسم. 

الخطيب اخبار الاهلي علي معلول كولر كولر وعلي معلول هل تم تقييد علي معلول