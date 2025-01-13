الخطيب يضغط على كولر لقيد علي معلول

يمارس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضغوطا على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل قيد الظهير الأيسر التونسي علي معلول في قائمة الفريق الشتوية، وذلك تقديرا لمسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية.

كولر يرفض قيد معلول

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن كولر كان يرفض قيد معلول، ولكن بعد إصابة يحيى عطية الله، واستمرار غيابه لفترة، فإن كولر بدأ في التفكير جديا في قيد معلول لأنه غير مقتنع بتواجد كريم الدبيس في هذا المركز.

الخطيب يحاول إقناع كولر بقيد الظهير التونسي

ويسعى الخطيب إلى إقناع كولر بقيد معلول بعد إصابة يحيي عطية الله، وهو ما وافق عليه المدير الفني ولكن بشرط أن يظهر معلول في التدريبات اليومية، المستوى الذي يؤهله للتواجد مع الفريق في الدور الثاني من الموسم.