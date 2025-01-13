دراسة جديدة.. النوم يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وحل المشكلات

تؤكد الأبحاث العلمية الجديدة أن النوم الكافي يلعب دورًا حاسمًا في تحسين عملية اتخاذ القرارات وتعزيز التفكير الإبداعي، فالنوم لا يساعد فقط على استعادة النشاط البدني والعقلي، بل يمكن الدماغ من معالجة المعلومات وتحليلها بشكل أعمق، ما يؤدي إلى حلول مبتكرة ومواقف أكثر عقلانية، فوققا لدراسة جديدة نشرت في sciencealert هناك فوائد وتأثيرات للنوم تغير حياة الشخص.

النوم واتخاذ القرارات:

أظهرت دراسة أجرتها جامعة ديوك عام 2024 أن النوم يساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وتجنب الوقوع في فخ الانطباعات الأولية، وفي تجربة تضمنت اختيار صناديق افتراضية تحتوي على سلع مستعملة، وجد الباحثون أن المشاركين الذين ناموا قبل اتخاذ قرارهم كانوا أقدر على تقييم الخيارات بعقلانية مقارنةً بمن اتخذوا القرار على الفور.



دور النوم في حل المشكلات:

كشفت دراسات أن النوم ليس مجرد فترة استرخاء، بل هو وقت يعمل فيه الدماغ على معالجة المشكلات. في إحدى التجارب، أعاد الباحثون تشغيل أصوات مرتبطة بألغاز لم تُحل أثناء نوم المشاركين. النتيجة؟ تمكن المشاركون من حل تلك الألغاز بسهولة أكبر في اليوم التالي، مما يثبت أن النوم يعزز قدرة الدماغ على الربط والتحليل.

الإبداع والنوم: تجربة إديسون:

توماس إديسون، مخترع المصباح الكهربائي، استخدم النوم الخفيف لتعزيز إبداعه. كان يأخذ قيلولة قصيرة ممسكًا بكرة معدنية تسقط من يده عند استغراقه في النوم، ما يوقظه فورًا في حالة إبداعية. دراسة فرنسية عام 2021 أثبتت صحة هذا النهج، إذ وجدت أن النوم الخفيف يساعد على اكتشاف الحلول الإبداعية بشكل أسرع مقارنة بالنوم العميق أو البقاء مستيقظًا.

النوم والهلوسة الإبداعية:

في تجربة حديثة أجريت عام 2023، اكتشف الباحثون أن الصور الهلوسية التي يراها الأشخاص بين اليقظة والنوم تعزز من قدراتهم الإبداعية. فعلى سبيل المثال، عندما طُلب من المشاركين التفكير في استخدامات مبتكرة للأشجار، كان أداء من شاهدوا صورًا مرتبطة بالأشجار أفضل في إيجاد أفكار جديدة.

الدروس المستفادة:

تُبرز الأبحاث أهمية النوم كعنصر أساسي في تحسين التفكير والإبداع وحل المشكلات. سواء كنت تواجه قرارًا مصيريًا أو تبحث عن حل لمشكلة معقدة، فإن النوم الكافي قد يكون المفتاح للوصول إلى أفضل النتائج.

“الغفوة ليست مجرد راحة، بل انطلاقة نحو الإبداع وتحقيق أفكار وحلول مبتكرة.”