أبرزها العقرب.. أبراج تجيد إخفاء مشاعرها

يختار بعض الأشخاص إخفاء مشاعرهم الحقيقية كوسيلة للحفاظ على الذات وتجنب المواجهات التي قد تنشأ عن التعبير الصريح، ورغم أن هذه السمة فردية وتختلف بين الأشخاص، إلا أن مواليد بعض الأبراج الفلكية يُعرفون بقدرتهم المدهشة على كتمان مشاعرهم، سواء كانت غضبًا أو حزنًا، إلى درجة كبيرة، فإخفاء المشاعر قد يبدو استراتيجية للحفاظ على السلام الداخلي، إلا أنه قد يعكس أحيانًا خوفًا من الضعف أو مواجهة الصراعات، وتظل القدرة على تحقيق التوازن بين التعبير عن المشاعر وكتمانها مهارة يحتاج الجميع إلى تطويرها لضمان علاقات صحية ومستقرة.

تتميز أبراج معينة بمهارتها في إخفاء ما يدور في داخلها، ومن أبرزها: العقرب، الجدي، العذراء، الدلو، والثور، ويميل مواليد هذه الأبراج إلى تجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى تصعيد الأمور، مفضلين الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم، خاصة في المواقف التي تتطلب هدوءًا ومرونة.

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يُعرف مواليد برج العقرب بقدرتهم الفائقة على التحكم في عواطفهم، إذ يحكمهم كوكب بلوتو، مما يمنحهم طبيعة غامضة وخصوصية شديدة، ويتحلى العقرب بمظهر هادئ وغامض حتى في أكثر لحظات اضطرابه العاطفي، حيث يختار كتمان مشاعره بدلًا من الكشف عنها.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

مواليد برج الجدي يتمتعون بطبيعة هادئة ومنضبطة، تجعلهم أقل عرضة للتعبير العاطفي، ويحكمهم كوكب زحل الذي يمنحهم الأولوية للتطبيق العملي على حساب المشاعر، ويعتبر الجدي أن الإفصاح عن المشاعر قد يُفسَّر كضعف، لذا يفضلون الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم، حتى في أصعب المواقف.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

يتسم مواليد برج العذراء، المحكومين بكوكب عطارد، بالتحليلية والعملية في التعامل مع عواطفهم، وغالبًا ما يعالجون مشاعرهم داخليًا بدلًا من التعبير عنها، حيث يقدرون السيطرة والدقة، مما يجعلهم يفضلون الانطواء على أنفسهم بدلاً من إظهار الضعف أو الغضب.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

يتميز مواليد برج الدلو بنهج فكري وتحليلي تجاه مشاعرهم، إذ يحكمهم كوكب أورانوس، ويفضل الدلو فصل عواطفه عن عقله، وغالبًا ما يلجأ إلى التفكير العقلاني لمعالجة مشاعره بدلاً من التعبير عنها، مما يجعلهم يخفون مشاعرهم القوية ويشاركون فقط ما يشعرون بالراحة تجاهه.

برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

يُعرف برج الثور، المحكوم بكوكب الزهرة، بطبيعته الهادئة وثباته العاطفي، ويحرص مواليده على الحفاظ على توازنهم الداخلي، ويختارون كتمان مشاعرهم لحماية انسجام علاقاتهم، فعند مواجهة مواقف صعبة، يتعامل الثور معها بمنطق وعقلانية، مفضلًا الحفاظ على هدوئه بدلاً من الانفعال.