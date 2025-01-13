رسالة دكتوراة بإعلام القاهرة: العوامل المهنية والإدارية تؤثر بنسبة 82% على تمكين الصحفيات.. ولجنة المناقشة: المرأة في الصحافة تُحارَب من أبناء جنسها

ناقش قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أمس الأحد، رسالة دكتوراة للباحثة ندي محمد تحت عنوان: العوامل المجتمعية والمهنية المؤثرة على تمكين القائمات بالاتصال من مواقع صنع القرار في الصحافة المصرية، والتي ترصد تمكين الصحفيات في مواقع صنع القرار بالصحف المصرية.

وحصلت الباحثة والمعيدة بكلية إعلام جامعة القاهرة على درجة الدكتوراة في الإعلام من قسم الصحافة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل بين الجامعات.

وترأس لجنة المناقشة أستاذة الإعلام نجوى كامل بجانب كلا من أ.د/محرز حسين غالي عضو هيئة التدريس بإعلام القاهرة والكاتبة الصحفية د.آمال عثمان.

المرتبة الأولى ..العوامل والمهنية والإدارية

وجاءت العوامل المهنية والإدارية في المرتبة الأولى بنسبة 82.2% في العوامل المؤثرة على تمكين القائمات بالاتصال من مواقع صنع القرار في الصحافة المصرية، وورؤية الصحفيات للضغوط التي تواجههن وتأثيرها على تمكينهن.

وفي إطار ذلك تسعى الدراسة للخروج برؤية مهنية شاملة بشأن تمكين المرأة كقيادة صحفية في إطار التمكين الكلي للصحفيين والصحفيات باعتبار المرأة الصحفية جزءًا من منظومة لا يمكن فصل عناصرها أو إشكاليتها.

استبيان رأي لـ190 صحفية

وشملت الدراسة استبيان رأي قوامها 190 صحفية في الصحف القومية والخاصة والحزبية، وأجرت الباحثة أيضا المقابلات المتعمقة مع عينة بلغ قوامها 39 مبحوثة من القيادات الصحفية النسائية.

المرتبة الثانية..العوامل الإجتماعية

كانت أهم نتائج الدراسة التي أجرتها الباحثة أن العوامل المجتمعية تأتي في المرتبة الثانية والتي تؤثر سلبيا ً علي الصحفيات هي صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والمنزل، والضغوط الأسرية، ومسئوليات الزواج والأمومة، أما العوامل التي تؤثر تأثيرا ً ايجابيا ً هي الدعم الأسري والدعم المؤسسي، ومرونة المؤسسة في تفهم الظروف الأسرية للصحفيات خاصة في بداية

وكانت أهم العوامل الإدارية والمهنية التي تؤثر سلبيا على تمكين الصحفيات هي: بطء مسارات التعيين والترقي، غياب فرص التدريب والتأهيل، الأوضاع الاقتصادية، سلطاوية النظم الإدارية،عدم وجود معايير واضحة ومعلنة للترقي،وطغيان العلاقات الشخصية على العلاقات المهنية، صعوبة الوصول لمصادر المعلومات، غياب الحرية والاستقلال المهني، وضغوط الإنتاج ومواكبة الترند.

المرتبة الثالثة.. التأثير الإيجابي لتبني المهارات الرقمية

أما العوامل التي تؤثر تأثيرا ً إيجايبا ً فكان أهمها، تبني المؤسسة للنظم الإدارية الديموقراطية، واعتمادها على عنصري الكفاءة والخبرة في اختيار القيادة الصحفية، زيادة فرص التدريب والتأهيل.

ورصدت الدراسة التأثير الإيجابي لتبني المهارات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية على التمكين من مواقع صنع القرار، حيث اتت في المرتبة الثالثة بنسبة 67.4%.

حيث تمكنهم المهارات الرقمية مهنيا من إنتاج القصص الصحفية والمساحات المفتوحة لنشرها، والتمكين من إيجاد فرص عمل بأجر عادل، ويعوق تبني المهارات الرقمية، غياب فرص التدريب والتأهيل وارتفاع تكلفتها، ضغوط الوقت والجهد على الصحفيات والصحفيين، اعتماد بعض المؤسسات على مدربين من غير ذوي الخبرة في التدريبات التي تقدمها.بالإضافة لعدم إدارك بعض الصحفيات لأهمية تطوير مهارتهن الرقمية.

المرتبة الرابعة ..العوامل السياسية

كما رصدت الدراسة تأثير العوامل السياسية وتبني الدولة لاستراتيجيات تمكين المرأة على تمكين المرأة الصحفية، حيث جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة تأثير (51.1%).

المرأة عدوة المرأة

من ناحيتها الكاتبة الصحفية قالت آمال عثمان، ونائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أن هناك عددًا من القيادات النسائية البارزة في الصحافة القومية، وتحديدا في الستينات مثل أمينة السعيد التي كانت رئيسة لدار الهلال وقبلها أول سيدة تتولى رئاسة تحرير مجلة حواء.

كما تحدثت "عثمان" عن حياة "أمينة السعيد" كمدافعة عن حقوق المرأة بشكل قوي دون زيف حتى قبل توجهها للصحافة، فهي من أوائل النساء الذين التحقوا بالجامعة وشجعوا البقية على هذا وتم رفض أوراقها في كلية التجارة لكونها سيدة ولم تيأس وقدمت في كلية الآداب وتم قبولها، كما كانت فضيحة أن تلعب التنس وشجعت باقي الفتيات على ممارسة الرياضة في الجامعة.

وأشارت "عثمان" إلى تعرضها لكثير من التمييز في عملها كصحفية وكان الجانب الأكثر والمحاربة من نساء وهو أمر مستهجن، بحسب وصفها.

وتابعت أن الطبيعي أن تساند النساء بعضهن البعض لتمرير الفرص والتمكين الحقيقي في المؤسسات الصحفية، موضحة أنها مرت بالعددي من تلك التجارب السيئة في التمييز والإقصاء ولكن في النهاية الكفاءة هي من تثبت الجدارة.

وأوضحت أنها ترأست قسم التحقيقات في أخبار اليوم عام 2007 وتم إنتاج عدد من التحقيقات التي وصفتها بأنها ناقشت العديد من القضايا الهامة والساخنة، كما قامت بالعددي من التغطيات الميدانية المتميزة.

وأثنت نائب رئيس أخبار اليوم على استخدام التكنولوجيا والتي سهلت الأمور علة النساء المعيلات في إرسال المادة الصحفية بضغطة زر على حد وصفها، دون الحاجة للذهاب للجريدة وجمع المادة وإرسالها للمطبعة.

وتمنت "عثمان" أن تكون تلك الرسالة وثيقة حقيقية أمام الوسط الصحفي لكي يرى بعينه الحقيقة بشكل حقيقي ومدروس ويكون تمكين النساء في المؤسسات الصحفية عادلا ويقف على قدم المساواة، موضحا أن هناك تسع قيادات نسائية كانوا يقدن الصحافة القومية في فترة الستينات والسبعينات، متمنية أن تعود تلك الحالة من جديد.