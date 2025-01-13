ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تكريم أنعام محمد علي وصابرين و20 فناناً في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون

احمد المسلماني
احمد المسلماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عن إقامة حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو يوم الأحد ٢ فبراير السابعة مساءً . 
يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري. كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم .

وقال المسلماني : إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم ، وإحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة . 
يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة ، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل ام كلثوم أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم ١٦ فناناً من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين : نادية رشاد ، رشوان توفيق، أيمن عزب ،خالد الصاوي ، ريهام عبد الحكيم ، منال سلامة ، أحمد عبد اللطيف ، عبد العزيز مخيون ، ميرنا وليد ، رياض الخولي ، أشرف زكي ، توفيق عبد الحميد ، محمد ابو داود ، احمد صيام ، كمال ابو رية ، عزة بلبع ، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز ، مصور عماد وليم .

أحمد المسلماني تكريم انعام محمد على حفل كوكب الشرق ام كلثوم