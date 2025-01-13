"خاوية على عروشها"| دمار بيوت المشاهير في حرائق لوس أنجلوس.. شاهد

دمرت الحرائق في لوس أنجلوس آلاف المباني من بينها منازل المشاهير في باليساديس، الصور والفيديهات المروعة أكلت الأخضر واليابس ودمرت منازل تُقدر قيمتها بملايين الدولارات وتكبد العديد من المشاهير خسائر بملايين الدولارات.
تحاول السلطات الأمريكية تقليل خسائر الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا والمستمرة منذ أيام؛ وقررت السلطات إجلاء السكان القدامى مع اقتراب تحذيرات الإخلاء بسبب حريق باليساديس.
وتستعرض "البوابة نيوز" حصيلة أولية لخسائر حرائق كاليفورنيا خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى النجوم التي طالت منازل المشاهير.
- باليساديس قضى على 21596 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 8%
- إيتون قضى على14117 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 3%
- كينيث قضى على 1052 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 50%
- هيرست قضى على 771 فدانًاو تم احتواؤه بنسبة 70%
- ليديا قضى على 395 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 98%
- آرتشر قضى على 19 فدانًا
- دمار 10 آلاف منزل في باليساديس
- فرار أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم
- حريق أكثر من 34 ألف فدان وحول أحياء بأكملها إلى رماد
- تتراوح الخسائر الأولية بين 135 و150 مليار دولار