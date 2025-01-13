"خاوية على عروشها"| دمار بيوت المشاهير في حرائق لوس أنجلوس.. شاهد

دمرت الحرائق في لوس أنجلوس آلاف المباني من بينها منازل المشاهير في باليساديس، الصور والفيديهات المروعة أكلت الأخضر واليابس ودمرت منازل تُقدر قيمتها بملايين الدولارات وتكبد العديد من المشاهير خسائر بملايين الدولارات.

تحاول السلطات الأمريكية تقليل خسائر الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا والمستمرة منذ أيام؛ وقررت السلطات إجلاء السكان القدامى مع اقتراب تحذيرات الإخلاء بسبب حريق باليساديس.

وتستعرض "البوابة نيوز" حصيلة أولية لخسائر حرائق كاليفورنيا خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى النجوم التي طالت منازل المشاهير.