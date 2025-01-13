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الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"دورة متقدمة لإدارة المنصات الرقمية" بنقابة الصحفيين.. تدريب احترافي على مدى أسبوعين

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أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة بعنوان “إستراتيجيات إدارة المنصات الرقمية”، تستهدف تطوير مهارات المشاركين في إدارة المحتوى الرقمي.

تُعقد الدورة على مدار 16 ساعة تدريبية موزعة على 8 جلسات تُقام خلال أربعة أيام تدريبية على مدار أسبوعين، بواقع يومين أسبوعيًا وجلسَتين يوميًا.

يقود الدورة محمد البرمي، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين المصرية، وتُتاح المشاركة برسوم قدرها 300 جنيه لأعضاء النقابة و600 جنيه لغير الأعضاء، مع أولوية الحجز للمسجلين أولاً.

للتسجيل الإلكتروني: اضغط هنا

للاستفسار: 01099221510.

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة بعنوان “إستراتيجيات إدارة المنصات الرقمية” تستهدف تطوير مهارات المشاركين في إدارة المحتوى الرقمي