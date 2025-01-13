مركز تدريب أسوان يحصد المركز الثاني في تقييم مراكز الجامعات الحكومية

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن فوز مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة أسوان بالمركز الثاني في تقييم أداء مراكز التدريب التابعة للجامعات الحكومية من قبل الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات على مستوى الجامعات الحكومية، وذلك بعد منافسة شديدة مع 24 مركز تدريب من مختلف الجامعات الحكومية.

مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان يحصد المركز الثاني في تقييم مراكز الجامعات الحكومية

التقييم ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إنه يعتبر هذا التقييم ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تقييم المراكز بناءً على مستوى الخدمات التدريبية المقدمة وجودة البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى الطلاب والمجتمع المحيط بالجامعة.

وقد حقق مركز تدريب جامعة الزقازيق المركز الأول في هذا التقييم، بينما حصل مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة أسوان على المركز الثاني، وهو إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن مركز التدريب بجامعة أسوان يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج تدريبية متنوعة ومتطورة، حيث يخدم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى العاملين في الجامعة والطلاب ، كما يقدم المركز العديد من الدورات التدريبية التي تستهدف المجتمع الأسواني في محافظات جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية متميزة للباحثين، مثل دورات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلى أن جامعة أسوان تواصل العمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا أن هذه الجائزة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الجامعة في تنمية قدرات الأفراد ودعم مجتمع المعرفة في جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور اشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ان مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جامعة أسوان قام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة بشهادة اساسيات التحول الرقمي، والاختبارات الإلكترونية الخاصة بتلك الشهادة التدريبية لتحول الرقمي ،كما قدم المركز العديد من البرامج والدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية والتنمية المهنية،ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة أسوان لتحسين مستوى التدريب والتعليم الإلكتروني في مختلف المجالات، بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية في العصر الحالي.

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