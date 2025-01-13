دراما رمضان 2025.. تعرف على ملامح الخريطة الأولية للمسلسلات

يشهد دراما رمضان 2025، هذا العام تنوع كبير بين دراما الـ15 حلقة، بجانب مجموعة من الأجزاء الثانية المسلسلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا العام الماضي، وتنوعت الأعمال التي أعلن عنها بين الدرامي والكوميدي والاجتماعي، وتتضمن القائمة الأولية لمسلسلات رمضان أكثر من 20 مسلسلًا.

دراما رمضان 2025.. نجوم الصف الأول تحجز مقاعدها بالسباق

مسلسل "العتاولة 2"

حقق مسلسل "العتاولة" في السباق الرمضاني الماضي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وأعلن مخرج العمل أحمد خالد موسى جزء ثاني من العمل، بمشاركة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وآخرين.

تساءل الجمهور عن أبطال العمل، خاصة أن هناك بطلين من أبطال المسلسل قد انتهى دورهما بوفاتهما خلال الأحداث، وهما الفنان باسم سمرة الذي يجسد شخصية "عيسى الوزان" والفنانة فريدة سيف النصر بشخصية "سترة العترة".

من جانبه، أكد الفنان طارق لطفي مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه خلال دراما رمضان 2025، مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، مؤكدًا على وجود شخصيات من الموسم الأول للعمل.



مسلسل "جودر 2"

يشارك الفنان ياسر جلال في السباق الرمضاني بمسلسل "جودر 2" وبدأ صناع العمل التحضيرات والاستعدادات للتصوير، بعد أن حقق العمل نجاحًا كبيرًا العام الماضي.

يقدم مسلسل "جودر 2" نخبة متميزة من نجوم الفن بجانب الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان القدير رشوان توفيق الذي شارك في الموسم الماضي من مسلسل "جودر" وأعرب عن سعادته قائلًا: "وافقت على العمل وتوقعت هذا النجاح، أنا سعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم".

مسلسل "فهد البطل"

أعلن الفنان أحمد العوضي مشاركته في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد الملك" من إخراج محمد عبد السلام، ومن بطولة الفنانة نسرين أمين والفنانة صفاء الطوخي والفنان أحمد عبد العزيز وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في البطلولة، وقرر صناع العمل تغيير الاسم من "الملك" بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل نفس الاسم.

يتعاون الفنان أحمد العوضي مع المؤلف محمود حمدان للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح مسلسل "حق عرب" الذي تم عرضه في الموسم الماضي، مع فريق عمل متميز أبرزهم، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، دنيا المصري وآخرين.

مسلسل “الغاوي”

يواصل الفنان أحمد مكي تحضيرات مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، على أن يبدأ تصوير العمل يوم 20 ديسمبر الجاري، هو من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

يخرج الفنان أحمد مكي من عباءة الكبير أوي الذي حقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا على مدار 8 مواسم في السباق الرمضاني، بمشاركة كل من، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

دراما رمضان 2025.. أعمال الـ15 حلقة

وفي هذا السياق، اختارت نجمات الصف الأول خوض دراما رمضان 2025 بأعمال الـ 15 حلقة مثل الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل “عايشة الدور”، النجمة مي عمر تخوض السباق الرمضاني بمسلسل “إش إش” كما تعود الفنانة منى زكي بمسلسل “ناقص ضلع”، كما أعلنت هنا الزاهد عن مسلسل “نسخة واحدة لا تكفي” وأعمال فنية أخرى.دراما