نائب محافظ بني سويف يناقش خطوات إعداد ملف ترشيح إحدى المدن ضمن الشبكة الإبداعية باليونيسكو

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اجتماعًا لمناقشة الخطوات التمهيدية لاعداد ملف المحافظة الخاص بترشيح إحدى مدن المحافظة للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، حيث تهدف الشبكة إلى دعم التعاون بين المدن التي تعتمد الثقافة والإبداع كجزء أساسي من استراتيجياتها التنموية، مع التركيز على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على التراث.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ،نهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من شباب مبادرة "بني سويف بشبابها".

وناقش الاجتماع معايير الاختيار وخطط العمل المقترحة للترشيح، حيث أشار نائب المحافظ إلى الميزات النسبية التي تتميز بها بني سويف وخططها الطموحة منذ إطلاق استراتيجيتها المحلية عام 2020، مؤكدا أن الانضمام إلى الشبكة يمثل خطوة مهمة ستكون لها نتائجها التنموية الواعدى.

ووجه نائب المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد الملف الفني للمحافظة، على أن يبرز المشروعات والمبادرات الإبداعية القائمة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاختيارها استهدافا لادراجها ضمن المدن الممثلة لمصر في الشبكة.