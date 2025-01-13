الصحة الفلسطينية: 19 شهيدا و71 مصابا في مجزرتين للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 19 شهيدا و71 مصابا في مجزرتين للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 46584 شهيدا و109731 مصابا.