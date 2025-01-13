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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: 19 شهيدا و71 مصابا في مجزرتين للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 19 شهيدا و71 مصابا في مجزرتين للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 46584 شهيدا و109731 مصابا.

وزارة الصحة الفلسطينية شهداء غزة العدوان الاسرائيلي على غزة