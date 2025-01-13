رئيس جامعة أسوان يتابع أعمال الرصف بالحرم الجامعي

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في إطار سعي جامعة أسوان المستمر لتحسين وتطوير منشآتها ، أعمال التطوير والرصف في الطرق الداخلية للحرم الجامعي بصحاري ، ورافقه في هذه الجولة كلا من الدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، وخالد عسران، أمين الجامعة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشاريع التطوير التي تجري على قدم وساق.

رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال التطوير والرصف بالحرم الجامعي بصحاري

الجامعة تعمل وفق خطة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال منشآتها التعليمية والخدمية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،خلال متابعته للأعمال، أن الجامعة تعمل وفق خطة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال منشآتها التعليمية والخدمية،وانه من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها تشمل بناء منشآت تعليمية جديدة مثل مبنى كلية علوم الرياضة، بالإضافة إلى منشآت رياضية حديثة تستكمل وهي تشمل حمام السباحة الأولمبي وعدداً من الملاعب الرياضية التي تدعم المنظومة التعليمية والأنشطة الرياضية في الجامعة والمجتمع الاسواني.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجولة شملت متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية، بدءاً من مبنى إدارة الجامعة القديم وصولاً إلى مبنى كلية العلوم والمطعم المركزي للجامعة.

وأشار الدكتور لؤي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين البنية التحتية من أجل توفير بيئة تعليمية أكثر راحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما تضمنت الجولة تفقد الحدائق العامة المنتشرة بين مقر الكليات لمتابعة أعمال النظافة والعناية بالأشجار والحشائش، وذلك لضمان ظهور الحرم الجامعي في مظهر طبيعي متناسق يتماشى مع الرؤية البصرية التي تسعى الجامعة لتحقيقها.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن الجامعة تسعى دائماً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تتناسب مع أحدث المعايير الأكاديمية.

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