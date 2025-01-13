انسحاب جديد.. المصري ينسحب أمام مسار بدوري الكرة النسائية

انسحب فريق الكرة النسائية لنادي المصري البورسعيدي، بعد مرور 8 دقائق من عمر مباراته أمام فريق مسار ، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث قام فريق مسار، بتسديد هدفين فش شباك المصري، لينسحب بعدها الفريق ويعلن عدم استكماله للمباراة.

وكان قد دخل فريق مسار للمباراة، بفارق 33 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة تم الفوز فيها جميعا، وأحرز لاعباته 58 هدف في شباك منافسيه ليحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة، في المقابل دخل الفريق المصري المباراة بفارق 8 نقاط جمعها في 12 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في مواجهتين وخسر باقي المباريات ليحتل المركز الثالث عشر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، ويحل مسار ثانيا برصيد 33 نقطة، ودجلة ثالثا ب31 نقطة والبنك الأهلي رابعا بـ28 نقطة، وزد بنفس الرصيد والزمالك خامسا ب27 نقطة، بينما يقبع الاتحاد السكندرى في المركز الأخير بنقطة.

ويعد ذلك ليس الأنسحاب الاول للفرق في دوري الكرة النسائية، بل تكررت الانسحابات في الدوري الجاري كان ابرزها أنسحاب فرق دلفي وشبابا الاميرية من المسابقة كاملة.

الجدير بالذكر، أن النادي المصري طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام فريق مسار بسبب انشغال لاعباته بالامتحانات الجارية.