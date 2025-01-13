بين الأمل والرجاء.. الفلسطينيون يتطلعون إلى إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

مع تواتر الأنباء أحيانا حول قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتواترها لأحيان أخرى حول تعثر خطوات التوصل لوقف إطلاق النار تتأرجح مشارع الفلسطينيين داخل القطاع ما بين الأمل واليأس

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « بين الأمل والرجاء.. الفلسطينيون يتطلعون إلى إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة».

وأفاد التقرير: «الفلسطينيون في قطاع غزة ينتظرون حدوث الإنفراجة عند لحظة الإعلان عن التوصل لوقف لإطلاق النار نظرا لكا يرونه من أهوال في القطاع جراء عدوان إسرائيلي لايزال يستهدفهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد الفلسطينيين في خان يونس يعبرون عن خيبة أملهم لعدم التوصل لوقف لإطلاق النار حتى يتحقق حلمهم الأبرز حاليا وهو عودة حاتهم لمسارها الطبيعي مرة أخرى».



وتابع: «وما بين نازح ومقيم في خان يونس تترد العبارات التي تحمل رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينة مسئولية تعثر محادثات وقف إطلاق النار من خلال فرض شروط جديدة بشكل شبه دائم يهدف إلى العودة للمربع صفر».