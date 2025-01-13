سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيا،لمناقشة الترتيبات الجاري تنفيذها،ومراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

وناقش السكرتير العام المساعد خطط واستعدادات كل جهة وآليات توزيع الأدوار المنوطة بها ،واستعراض والتنسيقات والترتيبات المتفق على تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات المحتملة، والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى متابعة المحافظ"د.محمد هاني غنيم"لعمل اللجان المُشكلة من الأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف توافر مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة وتحديد أماكنها وأماكن تمركز المعدات، ضمن خطة المحافظة باستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق التعامل مع أية تداعيات محتملة لأزمات أو مشكلات في القطاعات والمرافق.