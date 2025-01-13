طائرة الزمالك تعلن قائمة الفريق المشاركة فى البطولة العربية بقطر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، عن قائمة الأبيض المسافرة إلى قطر لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

وتضم القائمة 13 لاعباً وهم:-

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك ".



ومن المقرر، أن تطير بعثة "طائرة الزمالك" إلى الدوحة صباح يوم الثلاثاء القادم، استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية.

ويذكر، أن "طائرة الزمالك" تتواجد في المجموعة الثانية بجانب فرق: " السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، أحمد شعلان مديراً إدارياً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".