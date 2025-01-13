الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لديجرفورس السويدي

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على إعارة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي.