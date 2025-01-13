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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها
 (موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية كلب ضال